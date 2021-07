Joaquín López, infectólogo: “La atención primaria ha colapsado y esa presión ya se nota en los hospitales”

R. Estamos en una situación muy complicada y siempre en las tres aperturas que ha habido nos ha sucedido lo mismo y es que cuando se dice “no es necesario llevar mascarilla” se interpretan cosas que no van en ese mensaje. Es una situación muy problemática que será muy difícil de controlar si no retrocedemos. Además, tenemos la variante Delta que es mucho más contagiosa.

R. Desgraciadamente pienso que no, ya vamos tarde. Lo que nos ha enseñado la experiencia de pandemia es a veces lanzamos unos mensajes que provocan que no nos comportemos de forma coherente. Realmente siempre han sido necesarias medidas restrictivas para controlar las cifras. En este momento me temo que a pesar de estar en el comienzo del verano y tener una vacunación avanzada, es probable que se tengan que tomar decisiones más duras.

R. Las presiones que hay de los sectores económicos son lógicas. Quien tiene dificultades para llegar a fin de mes porque ha habido cierre de negocios evidentemente no se pueden permitir un nuevo cierre. Lo que hay que hacer es tomar medidas proporcionadas, aunque es posible que algunas de las medidas que han abierto se tengan que endurecer. No creo que lleguemos a una situación de cierre como los que hemos vivido con anterioridad, pero sí que creo que va a ser necesario restringir algunas medidas que se han abierto.

R. El perfil del anciano que vimos en la primera oleada prácticamente ha desaparecido y estamos viendo pacientes de mediana edad que están parcialmente vacunados o algunos no vacunados. En el área ambulatoria vemos a muchos pacientes jóvenes con sintomatología banal que supongo que es parecida a lo que está viendo primaria y supongo que es muy problemático porque hay una gran población susceptible de tener una enfermedad grave que no está vacunada por completo y, por lo tanto, puede haber ingresos de pacientes muy graves. Lo cierto es que cada vez entran más pacientes jóvenes y la media de edad en UCI disminuye.

R. Los jóvenes ingresan en la UCI en proporciones totalmente distintas y con esto no queremos alarmar a la población, pero es evidente que hay personas jóvenes que tienes una forma de enfermedad grave. Esto es excepcional y son números pequeños, pero no hay nadie que pueda sentirse completamente a salvo de esta enfermedad.

R. Exacto, no tenemos que entrar en el simplicismo de mascarilla si o no. Hay lugares en los que no es necesario la mascarilla y esto es así desde el principio. El problema es que no somos responsables para entender el mensaje y eso hace que tengamos que ir retrocediendo.