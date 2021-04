Joaquim Segalés, investigador: "Nos fijamos en AstraZeneca pero otras vacunas también tienen casos de trombos"

Respuesta: Los datos que han ofrecido los sistemas de fármacovigilancia europeos indican que finalmente sí que hay una relación con los casos de trombosis venosa y la vacunación con AstraZeneca. Pero también es cierto que la frecuencia de aparición es muy baja, estamos por debajo de una persona por cada 100.000 y correspondería a una reacción adversa muy rara . Por eso la UE es partidaria de seguir vacunando ya que el beneficio que puede ofrecer la vacunación es superior al riesgo de la trombosis. Por otro lado, como los efectos se observan en una franja de edad determinada, algunos países han optado por prohibir la vacunación en esa franja. El problema es que tenemos a personas de esa franja que ya se han vacunado con una primera dosis y no saben qué se va a hacer con ellos . ¿Se les va a vacunar con una segunda dosis o con una vacuna distinta? La decisión de dejar de vacunar a ciertas franjas abre interrogantes importantes pero no podemos perder de vista que este es un producto eficaz porque el riesgo de que las personas se contagien y mueran de covid19 continúa siendo muy superior en población partir de 50 años.

R: A día de hoy contamos con un listado de efectos adversos en una franja de 15 días posteriores a la administración. Está claro que si hay una sintomatología, sobre todo dolor de cabeza o abdominal o si no siente una pierna o un brazo, debemos acudir rápidamente al médico. Si tratamos esa trombosis lo antes posible no tendrá consecuencias fatales. Y es importante la farmacovigilancia para ver qué sucede en tiempo real. ¡Ojo! Eso va a causar un sobredimensionamiento de la situación, más gente acudirá al médico con efectos que no tienen nada que ver con la vacunación porque hay más alarma, pero quizá sea mejor que al revés. Esos casos fatales que han ocurrido son muy tristes porque nadie se lo esperaba. Los datos iniciales afirmaban que no había relación entre trombosis y vacunación pero este cambio en las advertencias de la EMA también ha sido posible gracias a la fármacovigilancia.