Jorge, de 11 años y con una lesión motora, vuelve a caminar gracias a un exoesqueleto: "Se siente un súper héroe"

Mientras tanto, esta tecnología necesita financiación. Aparte de Jorge, otros tres niños participan en este programa. El tratamiento de cada uno de ellos ronda los 31.000 euros anuales. Para ello Marsi-Bionics ha abierto un crowfunding que permite cubrir sus costes durante un año completo. A día de hoy, Eva y José cuentan con una recaudación actual que no alcanza el 50% de la inversión necesaria, "estamos cubiertos hasta septiembre", aseguran. Sin financiación no hay posibilidad de continuar con la terapia, sin terapia no hay tratamiento. En el caso de no cubrirse, Jorge tendría que abandonar el programa.