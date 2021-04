Jose, el marinero que pide desde el Ártico que los pescadores de altura sean prioritarios en la vacunación

Establecemos conexión con aguas de Noruega. José Luis Otero nos contesta exactamente desde Svalbard, a 77 grados de latitud norte, muy cerca del Círculo Polar Ártico. Este gallego de 42 años, natural del municipio pontevedrés de Bueu y residente en Cangas do Morrazo, se encuentra a bordo del Lodairo. Así se llama uno de los cuatro bacaladeros que quedan hoy en España . Este navío, de 86 metros de eslora y 16 de manga, es uno de los buques de pesca más grandes del país.

Otero es el capitán de este barco, y agradece poder trasladar su principal preocupación ahora mismo: tener un caso de coronavirus a bordo. Relata a NIUS que en el momento en que un tripulante se contagie, parar el virus es prácticamente imposible : ''Los barcos son espacios cerrados, relativamente pequeños, en los que llegamos a compartir camarote hasta seis personas. Si alguno se infecta, debemos fondear en alguna bahía o aislarnos en puerto, y si alguno empeora mucho o se agrava la situación puede que lo evacúen, o no''.

''Aquí no es posible mantener las distancias de seguridad''

Un exhaustivo protocolo para embarcar

Eso no quiere decir que aún estando a punto de embarcar, cese la incertidumbre: ''Cuando llega a tierra un barco de estas características es un hervidero de gente: operarios de reparaciones y de provisiones, transportistas... ¿Quién te dice que no puede estar el virus en el barco? Encargamos la desinfección a una empresa especializada, pero nunca tienes plena garantía'', explica este gallego que derrocha simpatía pese a la distancia.

Estar embarcado no quiere decir que no se mantenga contacto con nadie ajeno a la embarcación. José Luis explica que han tenido cuatro inspecciones pesqueras de los servicios de guardacostas noruegos: ''Esa gente viene de tierra, yo no sé si pueden venir infectados, y eso que cumplimos con todas las medidas. Pero ya hubo casos de gravedad en otros buques''