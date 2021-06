José Ramón, contagiado de covid: “Si no fuese por la vacuna, ahora mismo estaría intubado en la UCI”

A sus 60 años tiene claro que la enfermedad de la que ahora intenta recuperarse hubiese sido mucho peor si la vacuna no hubiese llegado a él . “No hay que bajar la guardia”, insiste. Él no sabe dónde se contagió. Sospecha que fue en Madrid. Días antes de empezar a sentirse mal había viajado a la capital de España para asistir a FITUR. “Al principio pensé que era un resfriado. No tenía fiebre ni dolor de cabeza”, cuenta.

Pero el 30 de mayo, diez días después de aquellos primeros síntomas, la fiebre se le disparó. “Me subió a 39 y ahí me empecé a preocupar”, reconoce. Decidió, entonces, acudir a urgencias. Allí no solo le confirmaron que tenía el coronavirus sino que, además, tenía neumonía en el pulmón izquierdo .

El coronavirus le ha obligado a coger la primera baja laboral de su vida

José Ramón permaneció en la planta covid del hospital ourensano cinco días. Durante los tres primeros, la fiebre no remetía. “Sentía ansiedad por no saber lo que iba a ocurrir. Lo que me decían es que no sabían cómo iba a evolucionar la enfermedad”, relata. En su mente, la experiencia de un amigo que estuvo durante tres meses ingresado en la UCI a causa del coronavirus. “En esos días pensaba en esa imagen y en mi familia. Me preocupaba mucho el no haber contagiado a nadie de mi entorno”, confiesa. Afortunadamente, todos sus contactos han dado negativo.