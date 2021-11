Los jóvenes de 12 a 29 años pasan de tener la peor incidencia a la mejor en tres meses

Estuvieron en el punto de mira en verano . Los viajes de fin de curso, unidos a que la vacunación no había llegado a ellos, derivaron en una ola de contagios . Los macrobrotes se reprodujeron a lo largo del país. El más importante fue el de Mallorca. Acabó con más de 2.000 infectados, de los que alrededor de un centenar se contabilizaron en Países Bajos.

Hacia el final de julio empezó la vacunación de la franja de 20 a 29 años. Los adolescentes tuvieron que esperar hasta agosto, de forma generalizada. Desde entonces sus porcentajes de inoculados con pauta completa han subido hasta el 77% y 83%, respectivamente. No obstante, unos 8.8 millones de jóvenes de 12 a 29 años aún no han recibido ninguna inyección .

Otro de los elementos que podría estar impulsando el control de las infecciones es la detección. "Los más jóvenes, que lo hayan pasado o estén inoculados, asumen que sus síntomas leves no son covid y no van al médico", subraya Peiró. A esto le suma la realización de test de antígenos en casa, previamente comprados en farmacia. "En muchos casos no se hacen en el momento adecuado y se escapan positivos".