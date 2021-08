Más jóvenes y empeoran más rápido: la variante delta amenaza con cambiar el perfil de los contagiados

Aunque se ha especulado con que la cepa de origen indio afecta más a adolescentes y adultos jóvenes, no hay evidencias científicas claras de que esto sea así. Pero, la alta transmisibilidad de delta junto con la baja tasa de vacunación entre los veinteañeros –con apenas la mitad de la población con al menos una dosis-, han creado un cóctel perfecto para la expansión de esta cepa. Y, a más contagios, más posibilidades de que surjan casos graves, incluso entre los grupos de edad menos propensos a ello.

Hace unas semanas NIUS recogía el testimonio de Javier , un joven de 17 años que estuvo hospitalizado cuatro días en la UCI. Al entrar en el centro presentaba un cuadro febril alto, neumonía bilateral, diarrea, náuseas e hipoxia. A las pocas horas de ingresar en la unidad de covid precisó soporte de oxígeno y un tratamiento más fuerte. Sin embargo, no respondió favorablemente y su estado empeoró, por lo que acabó en cuidados intensivos. "Vi a gente muy mal y pensé que yo también me podría morir" , recordaba el chaval.

Precisamente, muchos llegan peor, por acudir tarde al médico, por no valorar seriamente los síntomas cuando todavía son leves. Un nuevo paradigma que los sanitarios comparten en redes para concienciar a otros jóvenes, exponiendo algunos de los casos que llegan a urgencias . Es el caso del servicio UCI del Hospital del Mar de Barcelona, que relataba hace unos días el ingreso de una paciente de 25 años a la que es necesario intubar por una neumonía grave.

Y, aunque todavía menos frecuentes, también se han registrados fallecimientos entre jóvenes . Es el caso de un chico australiano de 20 años , sin patologías previas. No había sido vacunado (por no pertenecer al grupo de edad destinado a ello) y murió en su casa, en Sidney.

Como señaló a este periódico Rita García, médico del Servicio de Medicina Interna del Hospital Gregorio Marañón, " es difícil predecir si un paciente va a precisar ingreso en UCI o no, especialmente en una población tan joven y sin otras patologías".

Y, aunque la mayoría no necesita ingresar en el hospital, sí se convierten en un foco de contagio. Un efecto que se multiplica por el alto grado de socialización entre los jóvenes , más propensos a reunirse en grandes grupos que sus padres o abuelos. Lo que puede crear grandes focos de contagio como los sucedidos en Mallorca a principios del verano . Precisamente, el aumento de las actividades y los planes con amigos con las vacaciones estivales, complica la colaboración de los jóvenes en el proceso de rastreo. Muchos no quieren "salpicar" a otros, interrumpiendo sus actividades de ocio programadas.

Pero, el peligro no solo está en unos días de ingreso, conectado a un respirador, o en perderse unos días de vacaciones. Según advertía hace unas semanas un estudio británico publicado en The Lancet, los contagios afectarán ahora de manera "desproporcionada" a niños y jóvenes no vacunados.