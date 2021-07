Los jóvenes encabezan los contagios, pero solo el 0,02% muere por covid y el 0,1% acaba en UCI

De acuerdo a datos calculados por NIUS a partir de las cifras de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, apenas el 0,02% de los contagiados con una edad comprendida entre los 29 y 20 años ha muerto desde el inicio de la pandemia . La institución no indica cuáles tenían enfermedades previas que implicaran, entre otras condiciones, inmunodepresión. Tampoco da información por debajo de los 20 años, por lo que los indicadores de los adolescentes no aparecen aquí reflejados.

La información anterior no ha de valer como excusa a algunos para no cumplir con las medidas sanitarias. Que en la juventud no sean habituales los cuadros graves no implica que los demás no los desarrollen. El peligro asociado de que un joven se infecte es que ejerza de vector hacia personas más mayores sin vacunar o vacunadas parcialmente, como son padres y demás familiares.