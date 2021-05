Juan José, tras 33 días en la UCI: "Soy muy cabezón y ando 10 kilómetros al día para recuperarme pronto"

Este coruñés de 56 años se recupera lentamente de la enfermedad y ya hace caminatas de hasta 10 kilómetros

Ingresó el 22 de diciembre en el hospital junto a su suegro, que falleció dos días después

La vida de Juan José López cambió por completo el pasado 22 de diciembre. Mientras media España estaba pendiente del sorteo del Gordo de Navidad, este coruñés de 56 años ingresaba en el hospital por culpa de la covid. Y lo hacía junto a su suegro. “Mi suegro murió dos días después y a mí me trasladaron a la UCI. Me dijeron que mi situación era grave y debían intubarme”, recuerda emocionado este coruñés.

En total fueron 33 interminables días ingresado en la UCI. “Cuando desperté no sabía cuanto tiempo había pasado allí. Mi mujer me dijo que pronto iba a ser mi cumpleaños y le dije que no podía ser verdad porque es a finales de enero”. Juan José inició entonces un lento y tedioso camino de recuperación. “Soy una persona muy cabezona y me propuse luchar con todo para recuperar la normalidad lo antes posible”, relata.

La fisioterapeuta que trataba a Juan José le planteó un reto al subir a planta. ¿Podrás coger el andador e intentar caminar? El protagonista de esta historia no lo dudó y lo cogió. “Me tuvieron que parar porque iba a recorrer el pasillo entero. Me dijeron que fuera poquito a poco porque había estado mucho tiempo ingresado”.

Ese esfuerzo y capacidad de superación permiten ahora a Juan José hacer caminatas de hasta 10 kilómetros. “Lo que me gustaría transmitir con mi historia es que con superación y mucho trabajo se sale de esto. No es fácil y hay momentos muy duros, pero esta experiencia me ha cambiado por completo. Ahora valoro mucho más la vida y los pequeños detalles junto a mi familia”, nos cuenta en el paso marítimo de A Coruña.

Cuatro meses después de ingresar en el hospital, Juan José sigue sin poder trabajar por fuertes dolores en los hombros. “Estoy deseando poder trabajar y conducir pero sigo teniendo secuelas. Camino y voy avanzando en la recuperación pero todavía tengo molestias. Es una enfermedad muy fastidiada”.

Los comportamientos irresponsables que vemos casi a diario molestan mucho al protagonista de esta historia. “Me he preguntado muchas veces por qué yo. No entraba en bares, me desinfectaba todos los días cuando llegaba de trabajar y me contagié. Duele ver a la gente actuando como si esto no fuera con ellos. Tanto yo como mi familia lo hemos pasado muy mal y a todos esos famosos que no se creen la enfermedad les diría que vinieran conmigo al hospital para que se les quitara esa tontería de la cabeza”.