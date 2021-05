El ‘Juanamóvil’ logra que Juana, afectada por sensibilidad química, salga de su burbuja tras 15 años

Se calcula que un 4 por ciento de la población padece esta patología que, a día de hoy, no tiene cura. Ni siquiera hay evidencia científica sobre la causa de la variedad de síntomas que sufren los afectados y se ha llegado a barajar que detrás haya una afección psicosomática. A los pacientes, como ella, solo les queda paliar sus dolencias alejándose de aquello que entienden por su experiencia que les hace daño: las sustancias químicas presentes en el agua, el aire o los alimentos. En definitiva, en el día a día de nuestra vida.

Juana explica que para ella todo comenzó tras entrar en contacto con un pesticida, utilizado por su marido en el huerto de la casa. “Yo era una chica joven, de 25 años, sana y deportista”, se lamenta. Pero desde entonces, su mundo es su burbuja de oxígeno y los escasos minutos que sale al jardín de la casa, cuando no hay nadie alrededor. “Suelo hacerlo por la noche, si no hay vecinos, y siempre acompañada de mi marido porque yo no tengo olfato”, explica.