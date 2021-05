Andalucía vacunará "por obligación sanitaria" a los que se nieguen a firmar el consentimiento informado

"Si una persona se presenta a vacunarse y no quiere firmarlo, nuestra obligación sanitaria es vacunarlo, independientemente de que no quiera firmar el consentimiento informado", ha explicado Moreno. Además, "la inmensa mayoría" también "está apostando por el segundo vial de AstraZeneca", según ha indicado el presidente de la Junta. Estos datos justifican para la Junta la petición al Ministerio de Sanidad de que "no tenía sentido tener vacunas en el frigorífico", porque allí "no sanan ni evitan fallecidos".