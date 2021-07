Andalucía pide al TSJA el cierre de Peal del Becerro pero no el de Conil de la Frontera

No ha sido una tarde fácil para Conil de la Frontera. Uno de los municipios costeros más turísticos de la provincia de Cádiz ha estado a punto de ser confinado después de haber superado los mil casos por cada 100.000 habitantes. "No es una cifra real", explicaba esta mañana a Nius el alcalde de la localidad, Juan Bermúdez, "nuestra pueblo tiene habitualmente una población de 23.000 habitantes y ahora en verano podemos llegar a los 70.000". Pero finalmente, Conil se ha salvado y el comité territorial de Alerta de Salud Pública andaluz no ha propuesto el cierre perimetral la localidad.