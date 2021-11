La 'cara b' de la píldora contra la covid: virólogos alertan de que puede causar mutaciones más graves

En todo caso, indican otros científicos, " no es momento de retener un medicamento que puede salvar vidas por un riesgo que puede ocurrir o no", reflexiona en la revista Science Aris Katzourakis , experto en evolución viral de la Universidad de Oxford.

La preocupación del reputado científico con el molnupiravir se debe, asegura, al mecanismo por el cual actúa este medicamento en particular. "El molnupiravir funciona como antiviral engañando al virus para que use el medicamento para su replicación y luego insertando errores en el código genético del virus una vez que la replicación está en marcha. Cuando se producen suficientes errores de copia, el virus no se puede replicar más", asegura William A. Haseltine.

Según explica a NIUS José Antonio López Guerrero, esto no debería suponer un peligro para el organismo . De hecho, apunta, ya existen muchos fármacos de este tipo, basados en compuestos mutagénicos, para combatir las infecciones virales. "Los seres humanos, tenemos mecanismos correctores de defectos de replicación mucho más eficaces que los virus, sobre todo que los virus de RNA". Así que, indica el virólogo, en principio no cabría la posibilidad que el medicamento provocara una mutación de las células humanas.

La "mutagénesis letal" se ha demostrado que puede tener éxito con otros virus anteriores, como la Hepatitis C o el VIH. "A mí lo que me preocupa -expresa López Guerrero- es que realmente se verifique que el compuesto tenga el efecto que dicen". Una reducción del riesgo de hospitalización o muerte en aproximadamente un 50 % de los pacientes, según los datos aportados por la farmacéutica. "Si los ensayos clínicos van en esa dirección, las pruebas con los voluntarios son positivas y las agencias reguladoras lo aprueban, en principio me parece que es un compuesto a tener en cuenta, yo sí me tomaría ese tratamiento", asegura el virólogo español. "La cuestión no son los efectos mutagénicos para los humanos, sino si es lo suficientemente efectivo para evitar la replicación del virus", insiste.