El laberinto del pasaporte covid con una sola dosis: vuelo a Ecuador con escala en Usera para un test de antígenos

No fue el único caso idéntico de la noche y del vuelo, explica su hermana Isabel, que fue quien lo llevó al aeropuerto. "Tenía que volar a la 1:45 de la madrugada. Él llevaba su pasaporte covid con pauta completa pero con una dosis porque el pasó el virus en abril. Lo dejé allí y me llamó cuando yo ya estaba en la M-30 llegando a casa. Me dice que no le dejan viajar porque solo tiene una dosis de Pfizer y que en Ecuador le van a exigir una prueba de antígenos adicional cuando llegue porque el país no admite una sola dosis, exige dos y si le dejan volar la aerolínea se enfrentaría a una multa".