El laboratorio de las 300.000 PCR, un año después: "Nos llegaban las muestras amontonadas en cubos de basura"

Febrero de 2020: inventarse la PCR

Y aún así, no daban abasto. tenían muestras guardadas en todas las neveras disponibles, a veces más de dos mil. Hacían primero las de la gente que estaba en la UCI, luego los ingresados y más tarde las que les llegaban del SAMUR, que las hacía en las casas de los aislados leves. Pero era difícil diferenciar, y cribar, cuando entraban "cubos y cubos de basura altos llenos de muestras" , en palabras de Patricia.

Además, muchos se contagiaron, prácticamente todos los infectólogos y muchos de los que manejaban las muestras de los pacientes, "porque al principio no había tantos protocolos, tantas protecciones... yo misma me contagié dos veces", dice Pilar. Todos los compañeros lo pasaron leve, pero sintieron en propia carne "la frustración del aislamiento, y sobre todo la desesperación de no poder venir a trabajar, a seguir ayudando".