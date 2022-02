El 'laboratorio' danés tras 15 días sin restricciones: ¿cómo se interpreta el aumento de muertos?

Crece el número de fallecidos, aunque los expertos destacan que la tasa de mortalidad está descendiendo

La explicación puede estar, en parte, al no distinguir entre "con" y "por" covid

Los expertos españoles, atentos al ejemplo danés, piden cautela y tranquilidad

España va dejando atrás las restricciones para luchar contra la pandemia. Una despedida progresiva y sin perder de vista qué está ocurriendo en Dinamarca. El número de muertes está creciendo en el pequeño país escandinavo tan solo 14 días después de que los daneses pusieran fin a las medidas de control. ¿Es una consecuencia directa? ¿Se terminan las restricciones y aumentan las muertes? No tiene por qué, aseguran los expertos.

El pasado 1 de febrero Dinamarca fue el primer estado europeo en decir adiós a las medidas contra el SARS-CoV-2, a pesar de tener el número de contagios disparado. El coronavirus había dejado de ser una "amenaza crítica" gracias a que más de 81% de la población está vacunada, justificaron las autoridades. Aunque ahora, dos semanas después, la ola de infecciones sigue creciendo, al igual que la de hospitalizaciones y, sobre todo, está aumentando también el número de muertes. Lo que no crece es la cifra de enfermos críticos ingresados en la UCI, que mantiene una tendencia descendente. Así lo reflejan las gráficas de Our World In Data elaboradas por la Universidad de Oxford.

Aumenta el número de fallecidos, eso es un hecho, pero los epidemiólogos consultados por NIUS piden cuatela ante la creciente preocupación por el caso danés. Edouard Mathieu, jefe de datos de Our World in Data, quiso "contextualizar" los datos en su cuenta de Twitter.

Según el experto, la cuestión es que en los informe oficiales no se distingue entre hospitalizaciones y muertos "con" covid y "por" covid. Las propias autoridades danesas reconocen que, con la explosión de contagios causada por ómicron, ha aumentado la proporción de personas fallecidas "con" covid y no "por" covid. El "problema", indica el responsable de datos de Our World in Data, es que solo aclaran la distinción en "artículos difíciles de encontrar en informes en PDF".

La diferencia entre "por" y "con" covid

Según el Statens Serum Institut danés, "todas las muertes en las que hay una prueba PCR positiva de covid-19 dentro de los 30 días anteriores a la fecha del deceso se cuentan como un fallecimiento por covid-19. Esta definición es la recomendada por la OMS y se utiliza por defecto en muchos países". Este método, explica, tiene una desventaja y es que "en algunos situaciones se clasifica incorrectamente una muerte por covid-19, aunque la causa fuera diferente", por ejemplo un accidente de tráfico.

Esto, reconoce el organismo danés, sobreestima el número de muertes por covid-19 en las estadísticas. De hecho, según aclara, aunque las muertes relacionadas con covid-19 están aumentando, la tasa de mortalidad (el número de muertos por cada 100.000 contagiados) está cayendo en este momento. Además, añade el centro de investigación, los datos sobre exceso de mortalidad (el aumento temporal en la tasa de muertes con respecto a las previstas) tampoco acompañan a los datos de incidencia.

¿Cómo se contabilizan los datos en España?

En España, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunció a finales de enero que están trabajando para poder distinguir entre los hospitalizados con y por covid. Distinción que ahora depende de cada comunidad autónoma. En cambio, los muertos contabilizados sí son por covid, aseguran a NIUS fuentes del Ministerio de Sanidad, "aunque los técnicos explican que en ocasiones es complejo determinar cuándo un fallecimiento ha sido por o con".

Y entonces ¿cómo valorar los datos de Dinamarca? El responsable de Ourl World in Data, Edouard Mathieu no quiso entrar en el debate de si la cifras danesas eran o no preocupantes. Para los expertos consultados por NIUS no lo son y piden cautela, aunque están pendientes.

Los expertos no pierden de vista "al canario en la mina" danés

Dinamarca, con 5.8 millones de habitantes -menos población que la Comunidad de Madrid que cuenta con 6.6- tiene una creciente presencia de ómicron silenciosa, es uno de los países que más rastrean y ha sido el primer estado europeo en poner fin a las restricciones, incluidas las mascarillas en el interior. Dinamarca está considerada como el canario en la mina que puede dar la voz de alarma si la situación se complica.

"Nosotros también estamos bastante sorprendidos con los datos, pero ahora mismo no podemos dar una respuesta definitiva, porque es todo bastante confuso", explica a NIUS Alex Arenas, miembro del Comité asesor de la covid de Cataluña. Según el experto, existen varias posibilidades:

Una es que el aumento de contagios, hospitalizaciones y muertes sea fruto de la lectura de datos, tal y como explica Edouard Mathieu, y se estén agregando los datos sin distinguir por covid o con covid.

Otra posibilidad es que se esté dando un alto número de reinfecciones, pero realmente no hay nada claro, insiste el catedrático.

Según Alex Arenas hay mucho ruido de datos y estos pueden mostrar muchas cosas, pero Dinamarca es "un país muy serio y si realmente estuviera pasando algo grave las autoridades se habrían pronunciado". Así que, apunta, aunque "nosotros no perdemos de vista lo que ocurre en Dinamarca, no es el momento de alarmas".

"Tienen un aumento de casos, pero la mortalidad está bajando en proporción, así que yo no encuentro ningún signo de preocupación", coincide Silvia de Sanjosé, epidemióloga e investigadora de ISGlobal. "Una cosa es el número absoluto de muertes y otra es la proporción", explica a NIUS. "Hay que mirar los números con cuidado, tener en cuenta el intervalo de tiempo y después verlos en proporción: de todos los infectados cuántos han fallecido realmente por covid".

Diferencias entre España y Dinamarca

También apuesta por la cautela Joan Caylá, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología. "Habrá que ver cómo evoluciona, porque si se confirma que se han precipitado, sería bueno entonces que España adecúe sus políticas en base a los datos de Dinamarca", reflexiona el doctor.