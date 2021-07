Colas de cuatro horas en la maratón de vacunación sin cita previa para mayores de 16 años en Barcelona

A primera hora de la mañana ya se han empezado a concentrar numerosos jóvenes que se han enterado de la campaña a través de las redes sociales. Los nacidos entre 2005 y 1982 se les ha administrado la vacuna de Pfizer mientras que a los mayores de 40 años se les ha inyectado la de Janssen. "Hace cuatro horas que estoy haciendo cola. Hoy no tenía previsto vacunarme pero lo he visto en redes sociales y he aprovechado. Me han puesto Pfizer y estoy contento, tenía ganas de recibir la vacuna porque así estamos más tranquilos", asegura un joven de 17 años.