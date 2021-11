Las mascarillas protegen frente al contagio del SARS-CoV-2 casi tanto como las vacunas

No se cansan de repetir los especialistas en Salud Pública que, frente al contagio del SARS-CoV-2, las dos armas más poderosas son las vacunas y las mascarillas. Herramientas que no son excluyentes y que, de hecho, deben ir juntas porque, por sí solas, ninguna de las dos son efectivas al 100% para prevenir la infección. Eso sí, unidas ofrecen el mejor escudo protector contra la covid-19 que existe, por el momento.

No. Las personas vacunadas se infectan menos y contagian menos la enfermedad. Tal y como indican los expertos, los vacunados se contagian menos y, aunque se contagien, transmiten menos la covid-19 ya que suelen presentar menos carga viral y eliminan antes el virus.

La pérdida de inmunidad con el paso del tiempo es algo común en casi todas las vacunas pero a estas "se les está pidiendo lo que no le pedimos a ninguna", asegura el doctor Alberto Álvarez-Perea en sus redes sociales. Porque, tal y como recuerda Alberto García-Salido, las vacunas disponibles contra la covid no son esterilizantes, al igual que tampoco lo son las del sarampión, la varicela o la difteria y todas ellas disminuyen la transmisión.

Dicho esto, como las vacunas sí disminuyen la transmisión, pero no la eliminan al 100%, es importante seguir manteniendo el uso de la mascarilla, la medida no farmacéutica más eficaz. Así se recoge en un estudio publicado por la prestigiosa The BMJ, en el que se indica que esta prenda reduce la incidencia de la enfermedad en un 53%. Esa es la razón de que siga siendo importante utilizar mascarilla y de que algunos expertos pongan pegas al pasaporte covid, y a su posible falsa sensación de seguridad.