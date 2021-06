Todos los hijos son únicos y especiales para sus padres, pero Laura lo es objetivamente. No hay en el mundo una niña como ella. Ya son pocos y especiales los que tienen condrodisplasia punctata rizomélica, una enfermedad rara que afecta a todo el esqueleto y a multitud de órganos. Es una dolencia genética y los niños que la padecen no suelen vivir más allá de los cinco años. Laura tiene 11. "Que sepamos, es el único caso en el mundo de una supervivencia así", cuenta su cirujano Rafael González Díaz, especialista en columna del hospital Niño Jesús de Madrid.

Lisardo cuenta a NIUS que fue otro de los mazazos que han tenido que superar. "Llegamos después de muchos especialistas, Laura lleva muchas operaciones... Y tuve miedo", reconoce. "Tocarle la columna a una niña como Laura, con los huesos tan frágiles, con sus dolencias asociadas... Y sin que ella entienda por qué", dice, porque la enfermedad provoca un retraso madurativo, y Laura tiene una madurez de cuatro o cinco años. " Como padre lo único que quieres es que tu hijo no sufra, que sea feliz y no sufra ", explica Lisardo.

Y Laura lo es, dice su padre. No tiene dolores, aunque antes de operarse ya empezaba a respirar muy trabajosamente. Y lo que sus padres no querían era condenarla a sufrimientos del postoperatorio. Quieren, cuenta Lisardo emocionado, que Laura pueda vivir como hasta ahora: " el día a día. Nosotros vamos a cada momento ". Ahora hacen planes para ir a Port Aventura, donde van cada año, "y éste en cuanto podamos vamos a ir", promete Lisardo.

Una operación compleja

Un diagnóstico muy duro

Las enfermedades raras, solas en su batalla

Habla con NIUS para que otros padres con la misma dolencia que Laura puedan encontrar apoyo, una unidad como la del Niño Jesús donde la traten "porque en la mayoría de hospitales no podían hacer nada más por ella, estaba empeorando y aquí hemos podido salir adelante". Y para reivindicar visibilidad, que no por raros -enfermedades raras- sufren menos. "No se invierte en nuestros niños, no tenemos apenas ayudas para las terapias y adaptaciones que necesita Laura en su día a día", reivindica Lisardo. Un día que, cuando habla con NIUS, vuelve a ser uno más para disfrute de Laura.