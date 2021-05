El lehendakari, sin el apoyo de la justicia, renuncia a cerrar Euskadi y a mantener el toque de queda

La “nueva normalidad” en Euskadi permitirá a los vascos, a partir del domingo 9 de mayo, viajar a otras comunidades autónomas, permanecer en la calle después de las diez de la noche e ,incluso, reunirse en grupos de más de cuatro personas . Además, la hostelería podrá cerrar a las 22 horas , en lugar de a las 20 horas como hasta ahora. Lo ha hecho público el Lehendakari, Iñigo Urkullu, esta misma tarde tras la reunión del Comité Asesor del Labi. Su plan para mantener vigentes las medidas más severas contra la Covid-19, mientras la situación epidemiológica en el País Vasco no mejorara, acaba por desvirtuarse.

El rechazo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) a que Euskadi mantenga las restricciones más severas , una vez decaiga el estado de alarma el próximo domingo, ha llevado a Urkullu a asumir su “derrota”. No habrá cierre perimetral , ni autonómico ni cierres municipales, tampoco toque de queda y ni siquiera se va a limitar las reuniones a cuatro personas , tal y como había propuesto el Gobierno Vasco en el borrador del decreto que presentó ante la justicia para tantear si contaba con respaldo jurídico.

Que de manera voluntaria los vascos se vayan a casa a las 23 horas

El Lehendakari insiste en la pertinencia de haber prorrogado el estado de alarma o en su lugar, haber llegado a un acuerdo bilateral con el Gobierno de Pedro Sánchez. No ha podido ser y ante la negativa del Tribunal Supremo se ha adecuado el decreto que han elaborado con estas nuevas medidas.

"Sólo medidas razonadas y razonables"

El Gobierno Vasco ya adelantó que no incluiría medidas que no contaran con el beneplácito de los tribunales, “sólo medidas razonadas y razonables” que cuenten con “las garantías suficientes”, porque, en palabras de Iñigo Urkullu, “no podemos arriesgarnos a periodos de incertidumbre y de indecisión ante lo que puedan ser recursos o no recursos que hagan perder la efectividad de las medidas».