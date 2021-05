El limbo de los españoles con tarjeta sanitaria de desplazado: "En muchas comunidades se niegan a vacunarnos"

Algunas comunidades están citando solamente a las personas registradas en el padrón

Se les niega la vacuna a los residentes de otras comunidades que disponen de tarjeta de desplazado por trabajo, estudios o convivencia

David Martínez tiene 52 años. Está justo en la franja de edad a la que le corresponde la vacunación en estos momentos, pero duda de que vaya a recibirla. "Me siento discriminado", confiesa a NIUS. "Estoy desplazado por trabajo en Mallorca, una comunidad distinta a donde estoy empadronado, Madrid, y me han dicho que aquí no se vacuna a los desplazados".

Es cierto. NIUS ha contactado con la Consejería de Salud del Govern Illes Balears y nos lo ha confirmado. "Ahora mismo solo ponemos vacunas a los empadronados, porque las dosis que recibimos van en función del padrón. Es el criterio", reconocen.

"Mi centro de salud en Madrid fue el que me aconsejó que pidiera la tarjeta de desplazado aquí para poder vacunarme, pero fui a pedirla a dos consultorios y en los dos recibí la misma respuesta: "Solo vacunamos a los mallorquines", cuenta David, "ni me explicaron por qué ni me dieron solución alguna al problema", denuncia, "no me lo podía creer".

"Calculamos que tenemos 200.000 personas entre desplazados, transeúntes y residentes extranjeros -lo que llamamos población flotante- y de momento es verdad que no se están vacunando", apuntan desde el Govern Balear. "En una población de poco más de un millón de personas, 200.000 son muchas, es un 20%. Necesitamos que nos lleguen más vacunas para poder administrarlas", insisten. "Estamos pendientes de que el Ministerio defina cómo hay que hacerlo, dado que es una problemática que hay que abordar entre todas las CCAA, no solo afecta a Baleares".

El Ministerio de Sanidad establece en la estrategia de vacunación que "lo ideal sería vacunarse en el lugar de residencia habitual", pero que las personas que viven en una comunidad autónoma en la que no están empadronadas "recibirán la vacunación correspondiente en el lugar donde se encuentren residiendo cuando se priorizan para vacunar".

"Esa es la teoría, la práctica es bien distinta". Algunas regiones, como las Baleares, están citando solamente a las personas registradas en el padrón y dejan a un lado a los residentes con tarjeta de desplazado. El motivo es que las autonomías reciben un número de viales concretos en función de su población diana, que se calcula en base a las personas empadronadas sin tener en cuenta a los desplazados temporales por razones de trabajo, estudio o convivencia.

"Yo no sé quién es el responsable", espeta David. "Solo sé que si quiero vacunarme tengo que gastarme 300 euros en un vuelo para ir a Madrid, eso si es que me da tiempo a sacarlo y a llegar a la cita, porque están llamando con 24 horas de antelación", lamenta. "La verdad es que con tantos impedimentos se le quitan a uno las ganas de vacunarse".

No es algo que ocurra solo en Baleares. "Luego he sabido que en muchas comunidades se niegan a vacunar a los desplazados, sin embargo en otras no les ponen problemas. No puede haber diferentes raseros, es discriminación", concluye.

El lío de los desplazados: en unas autonomías 'te vacuna' el padrón y en otras no

Aunque hace unos días la Ministra Darias aseguraba que aquellas personas que tienen tarjeta de desplazados están siendo vacunadas en la comunidad autónoma en la que se encuentran, el caso de Mallorca demuestra que no es así. Lo mismo ocurre en Madrid, donde el requisito para recibir el pinchazo es estar empadronado tres meses en algún municipio de la región. "Yo llevo dos meses desplazada por trabajo en Madrid. Soy de Canarias y me tocaba la vacuna ya. Ni me la ponen aquí ni me dio tiempo a ir a La Palma a vacunarme, porque me avisaron con poca antelación y no podía dejar el trabajo", dice Naira Rodríguez, una profesora de matemáticas que reside provisionalmente en la capital. "Siento que estoy en una especie de limbo", se queja.

Otras comunidades sí están vacunando a los desplazados. Castilla y León, por ejemplo, está inyectando la dosis a todos los que cuentan con la tarjeta de desplazado de la seguridad social. Es el caso de Maika García, lleva seis meses viviendo en Ávila para acompañar a su madre, que enfermó de covid. Recibió la primera dosis de AstraZeneca en marzo y a finales del mes que viene recibirá la segunda. "La verdad es que no me pusieron ningún problema", asegura.