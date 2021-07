Limitar el ocio nocturno y vuelta al toque de queda, únicas soluciones para frenar la quinta ola según los expertos

Cabrillana considera que el problema no está tanto en los locales de ocio como las discotecas, sino en los comportamientos sociales fuera de éstos. "Ahora mismo lo que está clarísimamente relacionado con el aumento de la incidencia es no tanto el ocio nocturno sino la celebración de eventos masivos, sean espontáneos u organizados", opina el experto en medicina preventiva. "Esto va relacionado con el ocio nocturno, pero los locales no son tanto problema porque su aforo está controlado, en teoría el uso de mascarilla es obligatorio...", explica. "Pero los botellones o las fiestas tienen más riesgo porque a pesar de ser al aire libre no se mantiene la distancia de seguridad ni se usa la mascarilla, porque ya no es obligatoria. Por ejemplo, la celebración del Orgullo en Madrid, por hablar del último evento masivo, va a traer un repunte en 15 días, estoy seguro", vaticina.