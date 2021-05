Nacer y morir en La Línea: tiene la menor esperanza de vida de España, pero es la cuarta en hijos por mujer

"Me ha sorprendido la noticia, nosotros manejamos el total de partos, pero no la `ratio´ por habitante, pero sí, en los últimos años ha habido un incremento del número de partos ", reconoce el Jefe de Ginecología del Hospital de La Línea de la Concepción, Manuel Domínguez González. " Las madres aquí son un poco más jóvenes de la media nacional. Se quedan embarazadas un poquito más jóvenes y si tienes un primer embarazo más joven también te permite tener un segundo. Además aquí a nivel familiar gustan mucho los niños".

Se nota también en sus colegios y en su comercios . Mientras otras localidades cierran aulas, en La Línea conseguir la plaza deseada no es sencillo. Comprar ropa para niños es mucho más fácil. Casi una veintena de establecimientos compiten por vestir a los pequeños linenses.

"Yo tengo un niño de dos años, si tienes en cuenta que he pedido plaza en tres colegios y me ha entrado sólo en uno que me han dado ellos, si que hay niños", cuenta Marina, la encargada de `El Vestidor del Peque´. "Sí ,tenemos bastante movimiento en el negocio. Hombre, como todo ahora mismo ha bajado con el confinamiento, pero nos mantenemos abiertos que es lo importante".