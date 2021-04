Llega la vacuna de Janssen, ¿se administrará a los menores de 60 años?

Trombos "muy raros" y sin "factores de riesgo específicos"

La EMA reconoce la relación después de haber estudiado ocho episodios entre más de siete millones de personas vacunadas. "Los casos notificados ocurrieron principalmente en mujeres menores de 60 años , dentro de las primeras tres semanas después de la vacunación". Aún así, la evidencia disponible "no permite establecer factores de riesgo específicos", explicó el martes la presidenta del comité de seguridad de la Agencia Europea (PRAC) , Sabine Straus.

En todo caso, la EMA insiste que el beneficio de la vacuna es mucho mayor que el riesgo de padecer coágulos sanguíneos inusuales con plaquetas bajas en sangre, por lo que no establece ningún límite de edad para su inoculación. Un informe muy parecido al que emitió con AstraZeneca y, aun así, países como España decidieron dejar de inocular la vacuna anglosueca a los menores de 60 años.

Janssen, en principio, para las personas de entre 70 y 79 años

Nada se dice en la actualización sobre qué va a pasar después o qué vacunas se van a inyectar a las personas menores de 60 años . Lo único que se sabe por ahora es que no van a ser dosis de AstraZeneca por su posible relación con los trombos. ¿Y en el caso de Janssen?

¿Cuántas dosis se han adquirido de Janssen?

Cinco millones y medio de vacunas para este segundo trimestre aunque ya solo quedan 2.161.000 personas de entre 70 y 79 años que todavía no han recibido la primera dosis. Lo lógico es que, una vez vacunados a los septuagenarios, las dosis sobrantes de Janssen se utilicen para inmunizar al grupo de 60-69 años que ahora está recibiendo la vacuna de AstraZeneca . En este colectivo quedan 3.282.000 personas sin vacunar.

Una vez que los mayores de 60 años estén inmunizados, seguirá habiendo dosis disponibles de Janssen que entonces ya sólo podrán ser inyectadas a menores de 60. Una posibilidad más que factible aunque ello se pueda interpretar como una contradicción porque quizás no es fáci de entender que la EMA no ponga límites de edad a ninguna vacuna, pero países como España sí lo hagan con AstraZeneca (vetada a los menores de 60) y no con Janssen.