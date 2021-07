Llega a Valencia el barco con 118 estudiantes del macrobrote de Mallorca

La jueza únicamente mantiene la medida respecto a los jóvenes que han dado positivo en Covid19; en relación al resto no se ratificó la medida al no haberse acreditado por la Administración que se traten de contactos estrechos con los jóvenes positivos. Según la resolución, en el caso de los jóvenes que han dado negativo o bien no se hayan sometido a la prueba, no se considera por tanto proporcionada la medida adoptada por la Administración.