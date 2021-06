Los países africanos rechazan convertirse en 'vertederos' de vacunas caducadas de los estados ricos

La escena se vivió hace unos días en Malaui, uno de los estados más pobres del mundo. Tal y como anunciaron las autoridades del país africano, "las vacunas caducaron no porque tuviéramos demasiadas para usar, sino porque que tenían una vida útil corta cuando recibimos la donación . De un envío de 102.000 vacunas donadas, logramos usar todas excepto 19.610", explicó la ministra de Sanidad, Hon Khumbize.

Con este gesto, el Gobierno de Malaui quiso dejar claro a una ciudadanía reacia a la vacunación que en ningún caso recibirán dosis que no estén en perfecto estado, pero también que Malaui no puede ser un "vertedero" de vacunas caducadas. Una imagen que dice mucho de un país en el que todavía no se ha vacunado ni al 2% de su población.