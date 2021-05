La lucha de Macarena, maestra con fibromialgia, para conseguir la incapacidad absoluta: "Ir a clase era un calvario"

“A raíz de ese día, le cogí miedo a las clases. Después de 30 años, empecé a preparármelas, a rehacer los ejercicios, a escribir notas para no olvidar nada. Tenía pavor a perder la memoria ”, explica a NIUS. La ansiedad le llevó a estar más de 20 días sin poder dormir. Era la gota que colmaba el vaso de dolencias que sufría, desde hacía tiempo, y el punto de partida de su lucha para que se reconociera su incapacidad absoluta. Un largo camino judicial de varios años. “Para mí, ir a trabajar era un calvario. Llegaba a clase como si me hubiera atropellado un camión”, asegura.

Macarena sobrelleva el dolor a base de morfina, después de probar con todo sin resultado. “Hace cuatro años que sufro un brote crónico que no se me quita”, nos cuenta. En 2019, tras dos años de baja, la Junta de Andalucía le aprobaba la jubilación por incapacidad permanente total, es decir, solo para su profesión de maestra, pero no para otros trabajos. “Un enfermo de fibromialgia no puede tener horarios. Hay días en los que la morfina tarda en hacer afecto y necesito que alguien me levante de la cama. ¿Qué trabajo voy a desempeñar así?”, se pregunta.