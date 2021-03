Nico, el niño de 10 años con una enfermedad rara que pide ayuda para un estudio: "Podríamos dar con un tratamiento"

El pequeño empezó con síntomas a los dos meses de nacer, pero no fue hasta los 8 años cuando le dieron un diagnóstico. “Ocho años mendigando que la Sanidad nos diga qué es lo que tiene”, se lamenta a NIUS Águeda Pérez, su madre, que asegura que, en alguna ocasión, la neuróloga le llegó a preguntar que para qué quería saberlo. “El problema no es mi hijo. A mi él no me pesa, lo que cansa es la lucha continua con las administraciones y la sociedad”, revindica esta madre.