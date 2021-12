Luisa, un año con síntomas: "Ómicron me asusta, a más contagios, más covid persistente"

El presiente de la SEMG pide que con cualquier síntoma respiratorio, estornudo, dolor de garganta o tos, "nos quedemos en casa"

Lorenzo Armenteros explica que la variante ómicron, más contagiosa, habrá subida de casos y como consecuencia mas covid persistente

El 15 % de los contagiado por el coronavirus sufren covid de larga duración

La covid persistente sigue ahí. Con la incidencia subiendo y la nueva variante circulando a sus anchas parece que se ha olvidado que más del 15 % de los contagiados por covid-19 que sufren covid de larga duración. "Ahora hay unos cinco millones de contagiados eso implica que hay unos 787.500 con long covid en España. Algunos desde marzo de 2020", dicen desde la Asociación Long Covid Acts.

Luisa Costa lo sabe bien. Tiene 57 años y es enfermera en el Hospital Francisco de Borja, en Gandía. Ha pasado dos veces el covid y lleva un año con síntomas y ocho meses de baja por las secuelas que le ha dejado el virus. "La primera vez, en marzo de 2020, lo pasé fatal, fue muy agresivo, pero se pasó. Volví a trabajar y a mi vida normal. Pero en enero de este año me contagié de nuevo y ya no he levantado cabeza", cuenta Costa.

Se le cae el pelo y ha perdido dos dientes

Hay días que no logra levantarse del sillón, ducharse es un esfuerzo para ella. Se le cae el pelo, ha perdido dos dientes delanteros, las migrañas no la dejan ni a sol ni a sombra, tiene pitidos en los oídos, vértigos, dolores en las articulaciones y un cansancio extremo. "Lo pero es que un día te encuentras mejor, te levantas, te duchas y al salir a la calle, no puedes dar un paso más. Yo tenía taquicardias por ir de la habitación a la cocina. Eso te deprime mucho, te hundes", dice Luisa.

Y ahora ve ómicron y ve como la gente sigue sin hacer caso y se asusta y se indigna. "Tengo mucho miedo, por mi, porque no hay dos sin tres y no se si mi cuerpo soportaría otra covid más, pero también por los demás. No quiero que nadie pase por lo que yo estoy pasando. Esto es real y seguimos sin formar y sin informar", dice Luisa que intenta ponerse en la piel del que no cumple las medidas, del que no se vacuna, pero cuando se peina y ve el peine con un mechón entero de pelo no entiende como no lo toman en serio. "Si ómicron es más contagiosa, las probabilidades de tener covid persistente aumentan".

Ómicron puede aumentar los casos de covid persisntente

Coincide con ella Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), que aclara que para estos enfermos se están mezclando dos cosas muy importantes. "La incidencia de las enfermedades respiratorias, que ha vuelto a cifras prepandemia, no hay más que en 2019, ni tan pocas como el año pasado cuando todo lo copó la covid. Y además, ómicron que complica el escenario.

"Si ómicron, tal y como se espera, es más infectiva y puede contagiar a mucha más gente, a mayor número de contagios más posibilidad de desarrollar covid persistente independientemente del grado de afectación que se tenga en ese momento", explica. Se estima que entre un 10 y un 15 % de los pacientes que sufren covid desarrollan covid de larga duración.

"Todo esto", dice, "es por la relajación de las medidas, muchos piensan que con las vacunas la covid ya ha pasado. Y para nada. Está aquí y sigue aumentando la incidencia día tras día. Ya se sabía que el 40 % de los vacunados se iba a contagiar, porque la vacuna reduce la progresión de la enfermedad no el contagio".

¿Con ómicron, pueden tener mas problemas los que padecen secuelas? Armenteros asegura que eso todavía se desconoce. La experiencia dice que hasta que no hayan pasado 12 semanas del estudio de la nueva variante no sabremos con certeza cual es la situación, pero sin duda crea incertidumbre al relacionar la infección y el covid.

"No quiero que nadie pase por lo que yo estoy pasando"

Luisa insiste en que ella se siente muy afortunada y pide a la gente que sea consciente. Tengo covid persistente, pero puedo ducharme sola, caminar, hay gente que está encamada, que ha sufrido un ictus, que han perdido la vida. Por eso quiero que la gente se lo tome en serio. Esto es demasiado duro. Toca cuidarse, quedarse en casa y respetar las medidas. No uses la mascarilla cinco días seguidos, yo me contagié con una mascarilla quirúrgica. Hay que vacunarse, vacunar a los niños, guardar distancia, no ir a sitios con mucha gente. Pero da igual, parece que le hemos perdido el miedo y no debería ser así, los virus no los tenemos controlados. Quién dice qué alguien que lo haya pasado asintomático en unos años se haya quedado latente y reaparezca en el organismo. No es pasar la covid son las secuelas que deja".

Armenteros dice que es necesario poner restricciones ya similares a las de las Navidades pasadas. Cerrar el ocio nocturno y sino se puede, por lo menos pedir el pasaporte covid en discotecas, gimnasios, restaurantes, "así, descartamos que no se trasmita a los no vacunados". Le parece buena idea el autotest covid de farmacia. Y, por supuesto, habría que reducir las reuniones familiares y seguir con las medidas que todos conocemos".

"Si tienes tos, quédate en casa"

Además lanza un mensaje: "A la más mínima sintomatología respiratoria, tos, estornudos, dolor de garganta, que sean solidarios y se queden en casa. Si ese día tienes tos no vayas a cenar, no infectes a toda la mesa. Creemos que como los síntomas son menores ya no hay covid, pero si lo hay y además están subiendo los casos", concluye.