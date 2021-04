Madrid advierte que tendrá que cerrar los centros de vacunación masiva porque "llegan pocas dosis"

Madrid se plantea cerrar los centros de vacunación masiva, porque no le llegan dosis de vacunas suficientes. Es lo que ha advertido hoy la consejería de Sanidad. El viceconsejero de Salud Pública de Madrid, Antonio Zapatero, ha especificado: "Ahora mismo, para la semana que viene, sólo contamos con las 157.900 dosis que nos ha confimado Pfizer, no tenemos confirmación de más. Y esta semana hemos puesto 250.000. Así que a viernes a las 10 de la mañana no tenemos confirmación de la llegada de más dosis, y esto nos obliga a plantear el cierre de los centros de vacunación masiva".