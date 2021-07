Madrid afirma que tiene el mismo número de vacunas almacenadas que Andalucía

A la cola en número de vacunas administradas, según los datos del ministerio de Sanidad, la Comunidad de Madrid insiste en que no pone más dosis contra la covid porque no le llegan . De hecho, esta semana ha pedido "paciencia" , en palabras del consejero de salud, Enrique Ruiz Escudero, porque la segunda dosis de Pfizer se está retrasando más allá de los 21 días.

"Por lo tanto", ha zanjado Escudero, "la Comunidad de Madrid necesita más vacunas tanto para primera dosis como para completar las segundas en las próximas semanas". Por eso Madrid insiste en pedir al gobierno que autorice la administración de Janssen para personas menores de 40 años, e incluso menores de edad "con un consentimiento informado de sus padres". Escudero ha revelado que lo han solicitado varias comunidades autónomas, pero el ministerio de Sanidad aún no lo ha autorizado.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, afirma que la decisión de no vacunar a menores de 40 años con Janssen es "técnica". "El Ministerio no toma decisiones por sí solo, el Consejo Interterritorial tiene una serie de órganos, como la ponencia de vacunas y la comisión de vacunas, y hace más de un mes este asunto se planteó, y los expertos decidieron no seguir bajando el tramo de edad para vacunar con Janssen de los 40 años", ha incidido la ministra.