Madrid alerta de la entrada por Barajas de la cepa colombiana, que puede escapar de las vacunas

Polémica por las medidas del ocio nocturno

"Es un fraude utilizar el Consejo Interterirtorial para imponer medidas a las comunidades. Se quiere imponer un criterio que no es proporcional a la situación actual. No nos sentimos vinculados porque no hemos recibido todavía la orden", ha señalado. En la votación del miércoles, además de Madrid, votaron en contra del documento propuesto por Sanidad Cataluña, País Vasco, Andalucía, Galicia y Murcia. Se abstuvieron Castilla y León y Melilla.