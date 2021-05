Madrid cita a ancianos para una tercera dosis de Pfizer por un "error humano" en la primera

La Comunidad explica que hay incidencias puntuales en la inmunización que se subsanan administrando otra dosis

El "error serológico" se detecta gracias al seguimiento que se hace de los vacunados en los centros de salud

El 6 de abril Avelino recibió la primera dosis de la vacuna de Pfizer contra la covid. El 23 de abril, la segunda. Y el 21 de mayo le inocularán la tercera. Sí, ha leído bien, la tercera. Porque tres son los pinchazos que este hombre, de 83 años, va a necesitar para inmunizarse. Y no, no es un misterio de la ciencia, es que un error humano en la administración de la primera dosis ha provocado que no se haya inmunizado.

Lo explican desde la consejería de Sanidad a NIUS, afirmando es un error puntual. Y añaden las mismas fuentes: "Puntualmente se producen incidencias por error humano en el proceso de vacunación (no por lote). Tras un control serológico y tras detectarse ese error por el propio centro de salud, se administra esa dosis para completar la pauta. Es el propio centro de salud el que avisa porque hacen seguimiento de las incidencias o de posibles efectos adversos. Tienen obligación de notificar esas incidencias y Salud Pública es la que determina el procedimiento y en su caso la administración de esa dosis adicional."

Es decir, que el centro de salud ha detectado que unos determinados pacientes no han quedado inmunizados y comunica la incidencia a Salud Pública. Y ha sido este departamento el que ha convocado a Avelino. Su hija Ana cuenta que a ellos les han dicho que "no saben al 100% qué ha podido pasar, pero dicen que algunos de los que le pusieron la primera dosis el 6 de abril no han generado inmunidad, y el centro no sabe a quién se le administró".

Ana afirma que en su centro de salud ya le especificaron que no es un problema de lotes defectuosos de la vacuna, sino que le dijeron que "uno de los viales sospechamos que no va a tener inmunidad. Alguno de los viales no ha generado inmunidad. Así que a todos los que se vacunaron aquí el día 6 de abril vamos a ponerles una dosis más para asegurarnos de que quedan protegidos". Es decir, que su padre no es el único que va a tener que recibir un tercer pinchazo, sino que son varios los pacientes de este centro de salud de Madrid capital los que han sido citados otra vez.