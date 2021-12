Madrid comienza a hacer test de antígenos sin cita a sintomáticos en cuatro hospitales y llegará a 15

La Consejería de Sanidad estableció este martes un nuevo protocolo de actuación relativo a los test de autodiagnóstico . Los positivos por estas pruebas, compradas en farmacia, no tendrán que confirmarlo por PCR en atención primaria . Los pasos a seguir son: comunicarlo al teléfono gratuito 900 102 112, no ir al centro de salud, aislarse 10 días en casa y evitar cualquier tipo de contacto con los convivientes.

Los contactos estrechos vacunados con pauta completa no tendrán que guardar aislamiento. No obstante, es importante vigilar la posible aparición de síntomas. De detectarlos es necesario realizar un autotest. La consejería recomienda reducir las salidas del hogar, usar mascarilla, evitar reuniones como comidas y cenas, no ir a lugares concurridos e interiores. Igualmente recomienda, si es posible, teletrabajar durante 10 días tras la exposición al contagiado. Pide no estar en contacto con personas vulnerables.