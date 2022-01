Madrid detecta sus primeros casos de la subvariante BA.2, la 'ómicron silenciosa'

" Es una subvariante de ómicron y de momento y con la debida prudencia no estamos especialmente preocupados. Hay que estar observando cómo es el comportamiento de estas personas que se han contagiado y vigilantes", ha indicado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

"El comportamiento de una subvariante de una variante no suele ser más agresivo pero insisto que con Covid-19 yo ya no me atrevo a hacer ninguna previsión", ha señalado Ruiz Escudero.