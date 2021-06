Madrid, Galicia, Andalucía y País Vasco desoyen las advertencias de Sanidad y no aplicarán las nuevas restricciones

También Galicia , otra de las que rechazaron estas limitaciones, continuará por el momento con su "hoja de ruta" mientras sus servicios jurídicos determinan si la norma es o no vinculante , ha explicado el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Por su parte, el consejero de la Presidencia de Andalucía , Elías Bendodo, ha advertido al Gobierno de que no cuenten con ellos "para dar el golpe de gracia" a la hostelería y arruinarla definitivamente , después de haber estado "castigados" durante toda la pandemia.

Además, ha insistido, al igual que el resto de territorios que votaron en contra, en que el Gobierno no puede imponer unas medidas que no son de su competencia y que no fueron adoptadas por unanimidad en el Consejo Interterritorial de Salud.