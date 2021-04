Madrid hace un llamamiento urgente para donantes de sangre de tipo 0 negativo

Al menos, han indicado, necesitan ya 150 donantes extra de 0- . Además, aseguran que "las donaciones de todos los grupos no dejan de bajar desde hace un mes". "A las reservas de sangre les faltan 700 bolsas para su nivel óptimo. Te necesitamos", han alertado.

Requisitos para donantes que hayan pasado la covid

Asimismo, la Comunidad de Madrid recuerda el protocolo de los donantes que hayan pasado la covid. "Si tienes o has tenido en los últimos 15 días afecciones respiratorias o fiebre o has estado en contacto con un paciente covid-19 no acudas a donar", recuerda.