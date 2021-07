Madrid no registra ningún muerto por coronavirus por primera vez en casi un año

Los datos se conocerán oficialmente esta tarde pero Antonio Zapatero no ha podido resistirse a adelantar la buena noticia. Este martes, 6 de julio, no se ha registrado en la Comunidad de Madrid ningún fallecido por covid. Algo que no pasaba en la región desde el pasado 28 de julio de 2020, el último día en el que el informe diario de la pandemia no registró ningún muerto en esta comunidad.