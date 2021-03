Madrid rechaza el "cierre perimetral" mientras no se controle el aeropuerto de Barajas

El consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, se ha mostrado este martes en contra del cierre de las fronteras de la región en Semana Santa cuando "todavía tenemos el aeropuerto de Madrid-Barajas sin ningún tipo de control y puede venir un ciudadano desde París y uno no puede ir a Albacete".

En declaraciones a Antena 3, Ruiz Escudero ha opinado que el hecho de que el debate se centre sobre el cierre perimetral o no "no responde a cómo tenemos que actuar frente a la pandemia en estos momentos".

En la Comunidad de Madrid, según el consejero, el 80 por ciento de los contagios se produce en los domicilios y las medidas selectivas que se han adoptado en la región han funcionado.