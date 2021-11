Madrid recomienda un test justo antes de las comidas y cenas de empresa en Navidad

La iniciativa del Ejecutivo regional, con una inversión de 2,1 millones de euros aprobada hoy en el Consejo de Gobierno, incidirá en el mantenimiento de las medidas preventivas y en no bajar la guardia para reducir el impacto de un virus que sigue en la vida cotidiana pese a su control asistencial.

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha presentado hoy la campaña con el lema "No te relajes ante la COVID" que estará activada durante tres semanas y que cuenta con tres mensajes clave:

Ruiz Escudero ha explicado que la iniciativa se desarrollará justo en un momento clave, la llegada de las fiestas navideñas y la estación invernal que favorecen las reuniones en espacios cerrados. “Es fundamental que la población no se relaje, no baje la guardia para que no perdamos lo que hemos logrado en los últimos meses, la reducción y estabilidad de la epidemia y su control asistencial. Hay que mantener las medidas básicas para cortar la cadena de transmisión del coronavirus y que podamos avanzar en la reducción progresiva de la incidencia del COVID, acompañada por el proceso de vacunación de la población”, ha señalado.