Madrid pondrá la segunda dosis de AstraZeneca el 20 de mayo si el ministerio no contesta antes

Madrid no esperará más. Si tras el próximo Consejo Interterritorial , el 19 de mayo, el ministerio de Sanidad no especifica qué vacuna ponerle a las personas menores de 60 años que se pusieron una primera dosis de AstraZeneca, la consejería de salud madrileña tomará su propia decisión. Y esta es ponerle a los que ya tienen una dosis de AstraZeneca una segunda de esta misma vacuna, independientemente de su edad .

Lo ha reconocido hoy el consejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, que ha vuelto a exigir al Ministerio de Sanidad que decida ya sobre la segunda dosis de AstraZeneca: "Insistimos al ministerio de Sanidad una vez más en utilizar la vacuna de AstraZeneca sin límite de edad. Es de máxima urgencia que el Ministerio se decida. No se puede esperar más. No pedimos nada que se salga de lo fijado a nivel científico. Estamos perdiendo tiempo. Si esta respuesta no llega pondremos la segunda dosis a quien tenga la primera y a quienes lo quieran voluntariamente de cualquier edad". Es decir, Madrid se saltará la norma de Sanidad si el ministerio no decide ya qué hacer con los menores de 60 que recibieron una primera dosis de AstraZeneca.