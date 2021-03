El vicepresidente de Madrid pide que "al menos" los vacunados se muevan "libremente" por España en Semana Santa

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha solicitado que "al menos los vacunados puedan circular libremente por toda España" esta Semana Santa . Aguado matiza que es una opinión personal suya, que no ha expuesto durante de la reunión del Consejo de Gobierno de la región de este miércoles, pero r eclama que se abra el debate de forma sosegada y abierta .

Según él serían personas que tuvieran toda la pauta de vacunación completada. "De cara a la Semana Santa es un opción sensata a valorar", defendía el vicepresidente. Frente a esta opción la OMS advierte de que las personas vacunadas contra la covid-19 pueden seguir contagiando a otras. El propio viceconsejero de Salud de Madrid, Antonio Zapatero , declaraba horas antes que "no está para festivos" con 550 personas en las UCI madrileñas.

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tardado segundos en desautorizar a su vicepresidente con el que nunca se ha terminado de llevar. "Me sorprende que después de dos horas reunidos en el Consejo de Gobierno no lo haya trasladado. Las competencias en Sanidad las tiene el consejero que estaba allí presente y no le ha consultado", reprochaba.