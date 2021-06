El madrugón de Paulino para conectar su máquina de diálisis en la hora valle: “Ahora me levanto a las seis”

Paulino ha tenido que variar sus rutinas debido a la nueva tarificación eléctrica . “Yo antes me levantaba a las ocho de la mañana, desayunaba tranquilamente y después me enganchaba a la máquina. Si ahora siguiese haciendo lo mismo estaría en hora punta todo el tiempo” , manifiesta este vecino de Cospeito (Lugo), de 60 años.

Conectado al oxígeno por la noche

Paulino utiliza una máquina de diálisis domiciliaria desde hace tres años. Pero no es el único aparato que conecta a la electricidad por motivos de salud. También padece EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) y, por eso, también utiliza una máquina de oxígeno para dormir . “Tengo dos concentradores de oxígeno conectados a un respirador BiPap”, explica. Él, afortunadamente, solo la utiliza por las noches. “Si eso lo conectas en hora punta te puedes llevar un buen susto porque consume mucho ”, defiende.

Este pensionista de Lugo defiende que, a la hora de establecer la nueva tarificación eléctrica, no se ha pensado en la gente que tiene que utilizar la electricidad para vivir . Solo en España, por ejemplo, hay unas 300.000 personas que padecen EPOC. “Yo solo necesito el oxígeno por las noches, pero imagínate la persona que necesita estar conectada las 24 horas del día a un concentrador de oxígeno… ¿Cuál puede ser el problema? Pues que alguna de esas personas, cuando le empiecen a llegar los recibos, no haga el tratamiento como debería”, argumenta.

El último recibo de luz que pagó Paulino fue de 79 euros. Fue el importe correspondiente a un mes. “Imagínate que el recibo te sube unos 60 o 70 euros al mes. Al final del año son unos 700 euros. Todo sube, pero las pensiones no”, se lamenta. En su caso, no solo ha variado sus hábitos con la máquina de diálisis. También lo ha hecho a la hora de poner lavadoras y de cocinar. “Ahora aprovecho el fin de semana para lavar la ropa. Para cocinar ya no utilizo la cocina de inducción, estoy usando una cocina que tengo de gas butano”, cuenta.