Manuel, sanitario vacunado con el lote de AstraZeneca investigado: “Estoy bien, no tengo miedo"

Han pasado ya dos semanas desde que Manuel se puso la vacuna contra el coronavirus. Él y su mujer, los dos sanitarios, acudieron a un centro de salud de Zaragoza, uno de los ocho puntos habilitados en Aragón para la vacunación contra la covid-19.

Era la tarde del jueves 25 de febrero. Lo que iban a ser unos minutos para una simple inyección se convirtió en una estancia de casi dos horas. Cuando las enfermeras le preguntaron si era sanitario y él respondió que sí, que era responsable del programa de vacunaciones de Aragón, "estuvieron más de una hora y media preguntándome y comentándome cosas", explica el doctor a NIUS.

Manuel Méndez Díaz lleva casi 20 años dedicándose a las vacunas y ahora trabaja en la Dirección General de Salud Pública de esta comunidad autónoma. Aquella tarde de febrero, como el resto de trabajadores esenciales, Manuel, de 48 años, recibió la vacuna de AstraZeneca. En concreto una dosis del lote ABV5300, las vacunas que están siendo investigadas por la muerte en Austria de una enfermera debido a una trombosis múltiple. España recibió 228.000 dosis de esta partida y Asturias, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Andalucía y Valencia han decidido retirar temporalmente los viales que les quedaban de ese lote. Ello a pesar de que la Agencia Española de Medicamentos (AEMPS) y la Agencia Europea del Medicamento (EMA) recomiendan seguir utilizándola. Otros países europeos han decidido directamente dejar de usar por el momento la solución anglo-sueca. Manuel, experto en Medicina Preventiva y Salud Pública, dice estar sorprendido por estas decisiones.

Pregunta: ¿Cómo se encuentra, ha sufrido algún síntoma?

Respuesta: Muy bien. De hecho, yo no tuve ninguna reacción adversa, más allá de un ligero dolor en el brazo. Me tomé un paracetamol antes y otro al día siguiente y sin problemas. Mi mujer sí que estuvo al día siguiente un poco más cansada y como si tuviera resfriado, pero vamos, nada de importancia. Ella ya había pasado la covid-19.

P: ¿Tiene miedo de sufrir algún efecto adverso, algún trombo?

R: No. Cuando me enteré de las noticias de Austria no le di ninguna importancia. Se han vacunado a decenas de miles de personas así que lo normal es que ocurran cosas, buenas y malas, se vacunen o no. Se han detectado 30 casos de trombosis en cinco millones de personas vacunadas. No es un dato alarmante. Según la EMA no supone ninguna señal. Estuve tan tranquilo que ni se me ocurrió comprobar si el lote era el que me habían inyectado a mí. Al día siguiente, el jueves por la tarde, a raíz de la llamada de un señor, supe que efectivamente era el mío. Esto me ha servido para tranquilizar a la gente que llama a la Dirección General de Salud Pública preguntando preocupada y para bromear con ellos.

P: Sorprende su tranquilidad.

R: Es que no le doy mayor importancia. En 20 años no he visto que se haya asociado ninguna reacción a un lote, en cambio sí que he visto lotes de vacunas que no han salido al mercado porque no han pasado uno de los muchísimos controles de calidad a los que son sometidos. Tardan meses en fabricar una vacuna y la Agencia Europea del Medicamento ha dicho que no hay ningún problema de calidad. Esperamos a la semana que viene que la EMA lo siga evaluando y que concluyan lo que tengan concluir, ya lo dirán ellos. Son los expertos en farmacovigilancia los que tienen que determinar qué es lo que ha pasado.

P: Parece que tiene confianza ciega en las instituciones de farmacovigilancia...

R: Cuando conoces cómo funciona la EMA y cómo se toman las decisiones, no tienes ninguna duda. La Agencia Europea del Medicamento es un órgano en el que participan los 27 estados miembros. No son cuatro señores de Bruselas. Las decisiones se toman de manera conjunta y los que mayor interés tienen en que no haya problemas de seguridad son ellos. Si tuvieran cualquier problema, lo pararían y si hubiera algo raro, lo dirían. La EMA no ha visto ningún exceso de riesgo, aún así sigue investigando.

La ciencia es así, hay que darle su tiempo. Que hubiera este tipo de eventos en una vacunación masiva era lo esperable. Al principio fue muy sonada la muerte de un hombre en Noruega, pero claro, si estamos vacunando a gente muy mayor es probable que alguna persona muera después de haber recibido la dosis, pero no por la vacuna. Se analiza y se ve que no hay ninguna cosa rara. Lo que hay que hacer es transmitir confianza en el sistema porque se está continuamente vigilando.

P: Entonces, ¿se volvería a poner la misma vacuna, incluso del mismo lote?

R: Sí y si mi hijo fuera enfermero o estudiante de enfermería le diría que se pusiera una vacuna de este lote sin ningún problema. En el balance tienes que poner los efectos adversos recogidos en esta vacuna que puede ser cansancio o un poco de fiebre frente a la posibilidad de morirte por la covid-19. Vamos, la respuesta es clara.

P: ¿Por qué cree que algunos países y comunidades autónomas han decidido suspender su uso?

R: Pues, sinceramente, no lo sé. Quizás por miedo. Aquí hay decisiones que a veces son supratécnicas, que se toman por encima del criterio de los técnicos. Llamativo es que en Dinamarca la decisión la haya tomado la primera ministra y no la agencia danesa del medicamento. Es un equilibrio muy difícil, que la población confíe en la vacunación es básico para el proceso. Es una pena perder la oportunidad de ponértela.

No sé por qué mis compañeros de Asturias, Cataluña o Andalucía han tomado esa decisión. Sinceramente, solo puede decir que me sorprende. Creo que ese tipo de medidas se deberían tomar de manera conjunta. El órgano competente en España es la Agencia Española de Medicamentos (AEMPS) y no lo ha retirado.

Creo que algunas comunidades autónomas han optado por un exceso de prudencia y quizás han pensado que al retirar el lote, daban más confianza a la población en la vacunación.

P: ¿Qué le diría a una persona que haya sido vacunada con este lote y esté intranquila por ello?

R: Pues que esté tranquila y que no tiene por qué esperar tener una reacción adversa diferente al resto de lotes. Si fuera de otra manera, así se comunicaría. Que se tranquilice porque si le das muchas vueltas a la cabeza no es bueno, hay que leer las noticias dentro de una semana y no agobiarse.

Lo que hay que pensar es que tenemos suerte de haber recibido una vacuna que muy poca gente en España ha recibido y ya en el resto del mundo, ni te cuento. Nosotros ya estamos empezando a fabricar anticuerpos y somos unos afortunados.

Ahora estamos recibiendo llamadas de gente preguntando por la vacuna, pero muchas menos que al principio de la pandemia, hace ahora un año, cuando se registraron multitud de contagios y muertes en las residencias de mayores.

P: ¿Teme que todo esto pueda dar argumentos a los antivacunas?

R: Los antivacunas se agarran a cualquier cosa para intentar probar sus teorías sin ninguna base. Lo que hay que hacer es verlo al revés: en cuanto hay un posible riesgo, no se oculta, se evalúa y se hacen los comunicados oficiales.

De todas formas a los antivacunas no les vamos a convencer, hay gente que quiere pensar que la Tierra es plana. Tenemos que hacer el esfuerzo de convencer a aquellos que tienen dudas. Eso lo hemos visto en las residencias. Algunos trabajadores el primer día no querían inocularse pero luego, cuando veían que sus compañeros se habían vacunado y estaban bien, no tenían el pelo verde ni se les había caído (bromea), te pedían la inyección.