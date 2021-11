Marcos, el joven sordo que lucha para que en la administración se usen mascarillas transparentes

Estos pequeños dispositivo electrónicos se colocan quirúrgicamente debajo de la piel y restablecen de algún modo la audición de las personas con ciertos tipos de sordera . La sanidad pública cubre el primer implante pero hasta que Marcos no inició su campaña no cubría nada más.

A Marcos se le había roto un cable de su aparato y no tenía dinero para asumir los 200 euros que le costaba arreglarlo. Una impotencia que le sumió en desesperación cuando se dió cuenta de que no oía el llanto de su hijo Eloy de tres años .

"Este año ha sido un año muy difícil para las personas que no oímos bien, muchos se han quedado en sus casas porque les agobiaba salir a la calle y no ver las caras. Y no solo nos ha pasado a las personas que no oímos bien, también a los mayores o personas con el espectro autista", cuenta Marcos contento de que políticos y científicos le hayan escuchado. "Presenté hace unos días en Valencia con el CSIC esta mascarilla inclusiva que está muy bien, pero claro ahora hay que conseguir que se use".