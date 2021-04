Margarita del Val, contra la tercera dosis de Pfizer: “Si no es efectiva a largo plazo, mejor usar otras vacunas”

La viróloga Margarita del Val no es partidaria de inocular una tercera dosis de Pfizer al cabo de 9 meses del segundo pinchazo para consolidar la inmunidad, como ha anunciado la farmacéutica estadounidense, porque “con la segunda debería se suficiente. Si dicen que no es así, que la Pfizer no está proporcionando la inmunidad necesaria y otras si lo hacen otras es mejor descártala para seguir con las más seguras. No hay que revacunarse con la misma si no es buena. La Pfizer es de primera generación. Llegaran otras mejores como ha pasado en otras campañas de vacunación”, ha afirmado.