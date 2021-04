El riesgo existe, sostiene la viróloga que explica que, por el momento, no hay ningún estudio "bien diseñado para saber si las personas (vacunadas) dejan de ser contagiosas", aunque admite que hay evidencias que sugieren que contagian "algo menos" que los no vacunados.

Aún así, Del Val hace hincapié en lo que ella considera "un punto importante": el elevado número de personas de alto riesgo que todavía no han sido vacunadas. Por este motivo pide "serenidad" a la ciudadanía y que dejen "de reclamar que les vacunen": "Hay jóvenes que lo piden pero no se dan cuenta que su riesgo es 100 veces inferior que el de personas que no se han vacunado", sentencia la científica española que recuerda que "el riesgo sube y baja 10 veces por cada salto de generación", una diferencia enorme que Del Val lamenta que no se esté teniendo en cuenta por buena parte de la población.