Margarita del Val advierte que se van a producir "muchos" brotes "silenciosos" y "difíciles" de detectar

En este sentido, ha advertido que se van a producir "muchos" brotes , que van a ser "silenciosos totales", como los que hay en residencias de ancianos, que si no les hacen una prueba PCR de rutina "no se enteran". También ha recordado que los vacunados de mediana edad también se pueden infectar y contagiar; y hay jóvenes asintomáticos.

"Ahora es otro miedo distinto, no queremos tener una generación de jóvenes con unas secuelas, que estamos intuyendo por casos individuales pero que no sabemos lo generales que son y tenemos que conocer con certeza la situación sin meter un miedo innecesario, y eso es muy difícil", ha señalado.

La viróloga ha afirmado que " todavía estamos en pandemia " y hay situaciones "bastante graves" que pueden ocurrir, como una juventud que se encuentre con problemas de concentración, que no se sabe si va a ocurrir o no. "Esos interrogantes los necesitamos resolver y es urgente".

En este sentido, ha apostillado que "todavía la investigación en España no se está apoyando más en presupuestos, no hay más inversión, no hay más estabilidad, no hay más flexibilidad en la gestión". "Seguimos en un estado muy precario", ha criticado.