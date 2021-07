María José, confinada con sus dos hijos en Italia: "Me cobran 6.000€ por el hotel de la cuarentena"

" Nos trasladaron, sin siquiera darnos un certificado del positivo, a un hotel. Y nos metieron en tres habitaciones individuales. La mayor lo llevó bien pero no sabes cómo lloraba Marco, con 11 añitos, habiendo dado positivo, y aislado solo", cuenta desesperada María José a NIUS. Consiguió, por lo menos, que pusieran a los dos menores juntos y a ella en otra habitación. Los chicos lo han pasado asintomáticos, aunque no les ha visto ni llamado ningún médico. Y ella siempre ha dado negativo.

De hecho, de eso se derivan muchas de las situaciones anómalas que está teniendo que vivir María José. Ella no tiene que estar confinada, acaba de terminar (el día 27 de julio) la cuarentena prevista por ser contacto estrecho de un positivo(sus hijos). Y, por lo tanto, no tiene por qué quedarse en Italia. Si no fuera, dice ella con ironía, "por el pequeño detalle de que no pienso dejar a mis dos hijos menores de edad solos".