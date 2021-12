Marina y el hartazgo de los sanitarios: "Me cansé de dar ejemplo, ahora quiero ser como el resto"

"Me cansé de dar ejemplo, ahora quiero ser humana como el resto". Con esta declaración, sencilla pero contundente, Marina González expresa en Twitter el sentir de muchos sanitarios tras dos años de pandemia . Ella es enfermera, una de las miles que sostienen la Sanidad de nuestro país.

Marina no justifica esa conducta -"yo no lo iría"-, pero cree que se pone excesiva responsabilidad sobre los hombros de médicos, enfermeras y el resto de trabajadores del sector . "Si esa cena se hubiese hecho en cualquier otro sector, ¿hubiese sido noticia?", se pregunta. La sugerencia de cancelar todos los encuentros extracurriculares entre sanitarios que surgió a raíz del contagio le parece "injusta".

Recalca que es un esfuerzo estar recordando el virus y la pandemia, un hecho que "quieras o no te afecta" . "Noto que estamos cansados en la parte mental. Todo el mundo ha hecho esfuerzos, en todos los sectores. Pero especialmente los sanitarios", apunta. Necesitan desconectar.

"No me parece que todo el mundo recupere su vida y nosotros no. Tenemos nuestros derechos además de nuestros deberes", explica. Un debate que también ve en redes por parte de otros trabajadores 'por vocación' como los profesores.